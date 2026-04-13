Ambiente lavoro e legalità | dibattito pubblico tra sfide e futuro

Sabato 18 aprile alle 16 si terrà un incontro pubblico nella sala polivalente Don Bosco di Forlì, situata in Viale Luigi Ridolfi. L'evento, intitolato “Legalità e giustizia sociale tra crimini ambientali e lavoro - Futuro e sfide di sostenibilità”, sarà un'occasione per affrontare temi legati alla tutela dell'ambiente, alle condizioni di lavoro e alle questioni legali connesse. La partecipazione è aperta al pubblico.

Sabato 18 aprile, alle 16, la sala polivalente Don Bosco di Forlì (Viale Luigi Ridolfi, 29) ospiterà l'incontro pubblico dal titolo “Legalità e giustizia sociale tra crimini ambientali e lavoro - Futuro e sfide di sostenibilità”. L’evento, organizzato dal comitato NoMegastore Forlì in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Sicurezza, ambiente e legalità: le sfide per il futuro dei consorzi di bonificaSicurezza sul lavoro, salvaguardia ambientale, diritti dei lavoratori e legalità saranno i temi portanti dell’VIII Congresso Regionale FILBI della... Lavoro pubblico. Quale futuro? Dibattito apertoPERUGIA – "Gli strumenti di flessibilità nella gestione del personale nella Pubblica Amministrazione e sistemi di incentivazione".