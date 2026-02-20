Lavoro pubblico Quale futuro? Dibattito aperto

A Perugia, si discute sul futuro del lavoro pubblico dopo le recenti proposte di riforma. La causa è l’esigenza di rendere più efficiente la gestione del personale pubblico. Durante il dibattito, si sono analizzati nuovi strumenti di flessibilità, come orari adattabili e assunzioni temporanee, e sistemi di incentivazione per motivare i dipendenti. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno evidenziato le sfide di adattare il settore alle esigenze attuali. La questione rimane aperta e si cerca una soluzione condivisa.

PERUGIA – "Gli strumenti di flessibilità nella gestione del personale nella Pubblica Amministrazione e sistemi di incentivazione". E’ l’evento organizzato in Provincia da Synergie Italia, network internazionale per il lavoro che collega aziende e candidati, delineando le nuove frontiere dell’efficienza amministrativa e dei modelli gestionali per gli enti pubblici. Il dibattito si è focalizzato sulla necessità di adottare nuove forme contrattuali e soluzioni agili per la flessibilità in entrata, fondamentali per rispondere con tempestività alle esigenze degli enti. Ampio spazio è stato dedicato alla digitalizzazione dei processi di selezione e all’introduzione di moderni sistemi di welfare e incentivazione per i dipendenti pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

