attacchi social al vescovo la festa di fine ramadan scatena gli odiatori seriali

AREZZO Dove finisce un gesto di dialogo e dove comincia la polemica? La domanda attraversa Arezzo dopo la partecipazione del vescovo Andrea Migliavacca alla festa di fine Ramadan organizzata dalla comunità bengalese al parco del Pionta. Un momento pensato come incontro tra culture e religioni che, nel giro di poche ore, ha acceso un acceso dibattito sui social, tra critiche e attestati di sostegno. Il vescovo aveva accolto l’invito della comunità musulmana con l’intento di portare un saluto e condividere un momento simbolico. Un gesto in linea con il suo stile pastorale, improntato al confronto e alla presenza nei contesti più diversi della vita cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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