Negli ultimi giorni sui social network si è diffuso il fenomeno dell’“Espresso Bomb”, un mix di caffè espresso e acqua frizzante che sta attirando l’attenzione su TikTok e Instagram. Il trend ha portato molte caffetterie a proporre questa bevanda, mentre gli utenti si interrogano sulla sua efficacia nel contrastare la sbornia. Gli esperti hanno commentato le caratteristiche di questa combinazione, senza tuttavia confermare o smentire eventuali benefici.

Negli ultimi giorni, sui social network, è esploso il fenomeno dell’“Espresso Bomb”, un caffè che unisce espresso e acqua frizzante, conquistando TikTok, Instagram e le caffetterie più alla moda. La bevanda, visivamente spettacolare, combina strati di liquidi contrastanti, ghiaccio, qualche goccia di lime e un pizzico di sale, creando un effetto scenografico che cattura immediatamente lo sguardo. Il trend ha scatenato curiosità, ricette fai-da-te e dibattiti sul suo presunto potere “anti-sbronza”, trasformando un gesto quotidiano come bere un caffè in un vero spettacolo digitale. L’Espresso Bomb nasce come evoluzione dell’espresso tonic, comparso per la prima volta nel 2007 a Oslo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Espresso Bomb conquista TikTok e Instagram: ma davvero aiuta contro la sbornia? Parlano gli esperti

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