Una volta che ne usi uno è difficile dimenticare quanto ci si senta più puliti | la rivoluzione del bidet del sindaco di New York Mamdani

Il sindaco di New York, Mamdani, ha introdotto l’uso del bidet come simbolo di innovazione e sensibilità verso l’igiene personale. Questa scelta ha suscitato attenzione e discussioni, rappresentando una trasformazione culturale in un contesto tradizionalmente meno inclini all’utilizzo di questo dispositivo. Un passo che mette in luce come piccoli cambiamenti possano aprire a nuove abitudini e riflessioni sui propri standard di cura e benessere.

Quello che per molti newyorkesi era iniziato come un semplice annuncio di insediamento si è trasformato in una vera e propria sfida culturale ai costumi americani. Il giorno del suo trasferimento a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco nell'Upper East Side, Zohran Mamdani ha dichiarato di voler raggiungere un obiettivo preciso: installare i bidet nei bagni della struttura. Una scelta che punta a colmare quello che storicamente rappresenta un punto interrogativo per l'igiene personale negli Stati Uniti, portando a New York un dispositivo comune in diversi Stati, inclusa l' Italia e l' India, terra d'origine dei genitori del sindaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - "Una volta che ne usi uno è difficile dimenticare quanto ci si senta più puliti": la "rivoluzione" del bidet del sindaco di New York Mamdani Leggi anche: Zohran Mamdani eletto sindaco di New York: è il primo musulmano | Trump: "Ci sarà un regime comunista, la gente se ne andrà" Zohran Mamdani: a casa del nuovo sindaco di New York ci sono i fantasmi?La residenza ufficiale del nuovo sindaco di New York, un'antica villa ricca di fascino, è al centro di diverse leggende locali.

