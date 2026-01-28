Un nuovo avamposto cinese nel cuore del Mar Cinese Meridionale? Cosa dicono le immagini satellitari

Da formiche.net 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pechino ha avviato nuovi lavori nel Mar Cinese Meridionale, questa volta sull’atollo di Antelope Reef. Le immagini satellitari mostrano chiari segni di costruzioni e potenziamenti infrastrutturali. La Cina sembra rafforzare la propria presenza nell’arcipelago delle Paracel, a poco più di 250 miglia dalla costa vietnamita e a circa 175 miglia dalla base di Sanya. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri nella zona, già molto contesa.

Pechino torna a espandere la propria presenza militare negli arcipelaghi del Mar Cinese Meridionale. Alcune immagini satellitari mostrano infatti prove evidenti di trasformazioni infrastrutturali nell’atollo corallino denominato “Antelope Reef”, facente parte dell’arcipelago delle isole Paracel e situato circa 250 miglia a est di Hue, in Vietnam, e a circa 175 miglia a sud-est della base navale di Sanya, sull’isola cinese di Hainan. Già dopo la metà di ottobre dello scorso anno il dragaggio dei bordi orientali e meridionali della laguna erano ben visibili, ma i cambiamenti sostanziali (come nuove infrastrutture e una via di accesso per gli ormeggi roll-onroll-off, lavori necessari per permettere il trasporto sull’isola di attrezzature pesanti per il dragaggio e la bonifica dei terreni) sono divenuti visibili solo nel corso di questo mese. 🔗 Leggi su Formiche.net

un nuovo avamposto cinese nel cuore del mar cinese meridionale cosa dicono le immagini satellitari

© Formiche.net - Un nuovo avamposto cinese nel cuore del Mar Cinese Meridionale? Cosa dicono le immagini satellitari

Approfondimenti su MarCineseMeridionale Avamposto

"Ha costruito un nuovo avamposto strategico": la strana mossa di Pechino nel Mar Cinese Meridionale

La Cina ha avviato la costruzione di infrastrutture su Antelope Reef, un isolotto nel Mar Cinese Meridionale.

"La prossima portaerei cinese sarà nucleare": cosa svelano le immagini satellitari

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su MarCineseMeridionale Avamposto

Argomenti discussi: Ha costruito un nuovo avamposto strategico: la strana mossa di Pechino nel Mar Cinese Meridionale; Tornata a Terra la navicella cinese dopo l'impatto con un detrito spaziale. L'oblò era stato riparato in orbita.

un nuovo avamposto cineseUn nuovo avamposto cinese nel cuore del Mar Cinese Meridionale? Cosa dicono le immagini satellitariPechino torna a espandere la propria presenza militare negli arcipelaghi del Mar Cinese Meridionale. Alcune immagini satellitari mostrano infatti prove evidenti di trasformazioni infrastrutturali nell ... formiche.net

un nuovo avamposto cineseHa costruito un nuovo avamposto strategico: la strana mossa di Pechino nel Mar Cinese MeridionalePechino trasforma Antelope Reef in un avamposto strategico nel Mar Cinese Meridionale, aumentando controllo e deterrenza regionale. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.