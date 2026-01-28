Un nuovo avamposto cinese nel cuore del Mar Cinese Meridionale? Cosa dicono le immagini satellitari

Pechino ha avviato nuovi lavori nel Mar Cinese Meridionale, questa volta sull’atollo di Antelope Reef. Le immagini satellitari mostrano chiari segni di costruzioni e potenziamenti infrastrutturali. La Cina sembra rafforzare la propria presenza nell’arcipelago delle Paracel, a poco più di 250 miglia dalla costa vietnamita e a circa 175 miglia dalla base di Sanya. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri nella zona, già molto contesa.

Pechino torna a espandere la propria presenza militare negli arcipelaghi del Mar Cinese Meridionale. Alcune immagini satellitari mostrano infatti prove evidenti di trasformazioni infrastrutturali nell’atollo corallino denominato “Antelope Reef”, facente parte dell’arcipelago delle isole Paracel e situato circa 250 miglia a est di Hue, in Vietnam, e a circa 175 miglia a sud-est della base navale di Sanya, sull’isola cinese di Hainan. Già dopo la metà di ottobre dello scorso anno il dragaggio dei bordi orientali e meridionali della laguna erano ben visibili, ma i cambiamenti sostanziali (come nuove infrastrutture e una via di accesso per gli ormeggi roll-onroll-off, lavori necessari per permettere il trasporto sull’isola di attrezzature pesanti per il dragaggio e la bonifica dei terreni) sono divenuti visibili solo nel corso di questo mese. 🔗 Leggi su Formiche.net

La Cina ha avviato la costruzione di infrastrutture su Antelope Reef, un isolotto nel Mar Cinese Meridionale.

