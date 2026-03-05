Formazione finanziata nuove regole per i fondi | cambia l’economia delle competenze

È stato approvato un nuovo decreto che modifica le regole per i fondi interprofessionali dedicati alla formazione finanziata. La riforma introduce standard più stringenti, prevedendo un aumento dei controlli e l’apertura a risorse aggiuntive per le attività di formazione. La governance dei fondi viene rivista, con cambiamenti nelle modalità di gestione e nei modelli operativi adottati.

Formazione finanziata, il decreto sui fondi interprofessionali ridisegna la governance. Nuovi standard, più controlli e apertura a risorse integrative: la riforma cambia equilibri e modelli operativi del sistema. Il 25 marzo a Roma il Symposium della formazione di Ecosistema formazione Italia e il dibattito aperto per l'evoluzione del comparto economico delle competenze. La formazione finanziata italiana entra in una fase di trasformazione strutturale. Con il decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, che introduce le nuove linee guida per il funzionamento dei fondi interprofessionali, il ministero del Lavoro interviene su uno dei pilastri del sistema di sviluppo delle competenze.