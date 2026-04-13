Nella regione al confine tra gli stati di Yobe e Borno, nel nord-est della Nigeria, si sono verificati violenti scontri aerei. Fonti riferiscono che almeno duecento civili potrebbero essere stati uccisi durante un attacco condotto dall’aeronautica militare su un mercato locale. La notizia ha suscitato preoccupazioni per il numero delle vittime e le condizioni di sicurezza nella zona.

Si teme che almeno duecento persone abbiano perso la vita in un attacco compiuto dall’aeronautica militare della Nigeria su un mercato di una città al confine tra gli stati di Yobe e Borno, nel nord-est del Paese. Amnesty International ha riferito che, in base alle testimonianze dei sopravvissuti, i civili uccisi sarebbero almeno cento, e che ci sarebbero decine di feriti. Il raid avrebbe avuto come obiettivo un gruppo jihadista. In risposta alle segnalazioni di vittime civili, l’esercito ha dichiarato in un comunicato di aver attivato la sua Unità per gli incidenti “per recarsi immediatamente sul posto e condurre un’indagine per accertare i fatti”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Almeno duecento civili sarebbero stati uccisi in Nigeria in un attacco aereo dell’esercito

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