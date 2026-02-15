Gaza attacco dell’Idf a Khan Younis | almeno 10 i palestinesi uccisi

L’esercito israeliano ha aperto il fuoco a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, causando la morte di almeno cinque civili palestinesi, tra cui un uomo e due bambini. La sparatoria si è verificata poco dopo che un razzo proveniente dalla regione aveva colpito un quartiere residenziale di Tel Aviv, causando danni e alcune ferite lievi tra i civili.

Sono almeno 10 i palestinesi uccisi oggi dal fuoco israeliano nella Striscia di Gaza, di cui 5 a Khan Younis e 5 nel nord della Striscia. Lo riferiscono fonti ospedaliere. Cinque uomini, tutti 20enni, sono stati uccisi in un attacco israeliano nella parte orientale della città di Khan Younis, secondo quanto riferito dall'ospedale Nasser che ha ricevuto i corpi, che ha spiegato che l'attacco ha colpito un gruppo di persone in una zona vicina alla Linea Gialla che separa le aree controllate da Israele dal resto di Gaza. Un testimone, Rami Shaqra, ha raccontato che suo figlio, al-Baraa, era tra i militanti che stavano proteggendo la zona da potenziali attacchi delle forze israeliane o di gruppi armati sostenuti da Israele quando sono stati colpiti dall'esercito israeliano.