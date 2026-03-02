Almanacco | Martedì 3 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 3 marzo, giorno che segna il 62° del calendario gregoriano, è ricordato per eventi storici e ricorrenze religiose. Oggi si celebra Santa Cunegonda e si ricorda un proverbio di marzo che parla di serpi. Tra gli avvenimenti più significativi, nel 1924 si costituisce la Grande Assemblea Nazionale Turca, un episodio che rimane nella memoria storica di quel giorno.

Martedì 3 Marzo è il 62° giorno del calendario gregoriano. Mancano 303 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa CunegondaProverbio di MarzoMarzo, la serpe esce dal balzoAccadde oggi1924 - La Grande Assemblea Nazionale Turca della costituita.