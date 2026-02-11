Una forte perturbazione sta attraversando l’Italia, portando maltempo e vento forte. Oggi sei regioni sono in allerta gialla per temporali intensi e raffiche di vento. Le previsioni segnalano che le isole maggiori e il Sud saranno i più colpiti domani, con piogge e mareggiate. Le autorità invitano a evitare spostamenti non necessari e a mantenere la calma.

Maltempo, allerta meteo nelle regioni oggi mercoledì 11 febbraio 2026. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l'estremo Sud, con precipitazioni piu frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale. Le allerte Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, mercoledi 11 febbraio, allerta gialla su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria. Il maltempo Nel dettaglio, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Maltempo, la burrasca di San Valentino: allerta meteo gialla oggi in sei regioni per temporali intensi e vento forte

La Puglia è tra le regioni più colpite dal maltempo di oggi.

