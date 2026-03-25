Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani 26 marzo | forti raffiche di vento e pioggia

Domani, a Roma e nel Lazio, è prevista un’allerta gialla a causa di forti raffiche di vento e pioggia. Le autorità locali hanno diffuso indicazioni sul sito ufficiale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica. Nessun dettaglio riguardo a eventuali danni o interventi specifici è stato comunicato finora.

Domani allerta gialla a Roma e nel Lazio per pioggia e forte vento. Sul sito di Roma Capitale le raccomadazioni per evitare incidenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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