Allerta gialla Roma e Lazio 18 marzo | forti raffiche di vento poi brusco calo delle temperature

Il 18 marzo il Lazio è stato dichiarato in allerta gialla a causa di forti raffiche di vento che hanno interessato Roma e altre zone della regione. Dopo le raffiche, si è verificato un calo improvviso delle temperature, accompagnato dall’effetto Wind Chill. La Protezione Civile ha emesso il bollettino di allerta, invitando alla prudenza e monitorando la situazione.

Mercoledì 18 marzo è allerta gialla nel Lazio per vento. Si attendono forti raffiche, poi le temperature subiranno un brusco calo e ci sarà l'effetto Wind Chill. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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