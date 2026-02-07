La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico. Le piogge di questi giorni hanno saturato i terreni, rendendoli fragili e a rischio frane, smottamenti o caduta di massi. Le zone più a rischio sono state identificate dal Centro Funzionale e l’attenzione resta alta per tutta la regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per rischio idreogeologico localizzato ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero riguardare alcune zone del territorio in cui i terreni sono saturi e resi fragili dalle precipitazioni di questi giorni. Le zone interessate dall’allerta meteo sono Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) Zona 5 (Tusciano e Alto Sele) Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) Zona 7 (Tanagro) e Zona 8 (Basso Cilento), valida a partire dalle 14 di oggi, sabato 7 febbraio, fino alle 14 di domani, domenica 8 febbraio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico: le zone campane interessate

La Toscana è sotto allerta gialla giovedì 18 dicembre a causa di maltempo, con rischio idrogeologico.

