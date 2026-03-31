Peggiora il maltempo in Campania nuova allerta meteo con forti temporali e rischio frane dalle 14 di oggi

Da questo pomeriggio alle 14, in Campania scatta una nuova allerta meteo di 24 ore a causa di temporali intensi e raffiche di vento. Sono previsti anche possibili dissesti e frane dovuti alle forti precipitazioni. La protezione civile ha diffuso l’avviso e invita alla prudenza durante le prossime ore.

Allerta meteo dalle ore 14 di oggi e per 24 ore: forti temporali e raffiche di vento, rischio frane e dissesti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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DO9MANI ALLERTA METEO GIALLA IN MOLTE ZONE DELLA CAMPANIA

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