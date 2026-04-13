Allerta meteo gialla a Milano ma non solo criticità in 9 regioni da Lombardia e Piemonte a Lazio e Toscana

Un fronte di perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche in diverse regioni. In particolare, sono state emesse allerte gialle per rischio di pioggia e temporali in nove aree che vanno dalla Lombardia al Lazio, passando per il Piemonte e la Toscana. Le autorità monitorano attentamente la situazione, con interventi già avviati in alcune zone per gestire eventuali criticità.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per lunedì 13 aprile in nove regioni italiane. A Milano l’allerta riguarda il rischio temporali e il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro tramite il COC. Il peggioramento, causato da un vortice ciclonico, porterà piogge intense, venti forti e un calo termico generale su tutta la penisola. L’allerta meteo a Milano Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità gialla per lunedì 13 aprile 2026. Il provvedimento riguarda nove regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. La causa è un vortice ciclonico in risalita dalla Tunisia unito a una perturbazione francese.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Allerta meteo gialla a Milano ma non solo, criticità in 9 regioni da Lombardia e Piemonte a Lazio e Toscana Maltempo sull’Italia: piogge intense in Toscana, neve in Piemonte e allerta meteo in molte regioniIl maltempo continua a colpire l’Italia: neve anche a bassa quota sul Torinese, dove il rischio valanghe ha portato alla chiusura del tunnel di... Allerta meteo oggi 11 febbraio in 6 regioni per forti temporali, dal Lazio alla Toscana: ecco le regioni coinvolteUna perturbazione in arrivo dall'Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l'estremo Sud, con precipitazioni piu frequenti ed intense sui...