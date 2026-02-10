Allerta meteo oggi 11 febbraio in 6 regioni per forti temporali dal Lazio alla Toscana | ecco le regioni coinvolte

Oggi sei regioni italiane, dal Lazio alla Toscana, sono sotto stretta sorveglianza a causa di forti temporali previsti nel corso della giornata. La perturbazione proveniente dall’Atlantico si sta muovendo verso l’Italia e porterà pioggia intensa e vento forte, in particolare sui versanti tirrenici. Le autorità hanno già emesso allerte e invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni del tempo. Domani, invece, le piogge si sposteranno anche alle isole maggiori e al Sud, con temporali più frequenti e intensi. La situazione resta monitor

Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l'estremo Sud, con precipitazioni piu frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un.

