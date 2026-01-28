Maltempo sull’Italia | piogge intense in Toscana neve in Piemonte e allerta meteo in molte regioni

Il maltempo si fa sentire sull’Italia. In Toscana sono cadute piogge intense, che hanno creato disagi e allagamenti. Nel nord, invece, la neve ha raggiunto quote basse sul Torinese, causando la chiusura del tunnel di Tenda e il rischio valanghe. La situazione resta critica in molte regioni, con allerte in vigore e condizioni meteo instabili.

Il maltempo continua a colpire l'Italia: neve anche a bassa quota sul Torinese, dove il rischio valanghe ha portato alla chiusura del tunnel di Tenda; piogge intense in Toscana. Diversi gli alberi caduti. Oggi allerta meteo arancione in 3 regioni, gialla in 8.

