Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del Tiepolo

Giambattista Tiepolo ha influenzato l’arte locale grazie alla sua Pala, che si trova nel Duomo di Este. La visita guidata di domenica 1 marzo permette di conoscere da vicino questa opera e l’edificio sacro stesso. Un gruppo di giovani con disabilità partecipa attivamente, contribuendo a rendere l’evento più inclusivo. La giornata offre un’occasione per scoprire dettagli nascosti e storie legate alla chiesa e al pittore veneziano.

Domenica 1 marzo unitevi a noi e scoprite il Duomo di Santa Tecla ad Este con una visita speciale dedicata a Giambattista Tiepolo! Accompagnati da una storica dell’arte, e con la partecipazione attiva di giovani con disabilità coinvolti nei progetti culturali e di inclusione sociale di Fondazione IREA ETS, potrete scoprire la storia e i segreti di questo luogo unico nel suo genere. Fulcro della visita sarà la grande pala d'altare raffigurante Santa Tecla che intercede per la liberazione della città di Este dalla peste: un capolavoro del Tiepolo che potrete ammirare da un punto di vista privilegiato per apprezzare colori e dettagli che hanno reso l'artista uno dei protagonisti del Settecento europeo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

