Alla scoperta del mondo selvatico | al via il corso del Cai Forlì per diventare rilevatori di tracce

Il Club Alpino Italiano, sezione di Forlì, ha annunciato l'avvio di un corso nel mese di aprile dedicato alla rilevazione delle tracce della fauna selvatica. L'iniziativa è organizzata con il supporto del Comitato Scientifico e si rivolge a chi desidera acquisire competenze pratiche e conoscenze specifiche sul mondo animale e le sue tracce nel territorio locale. La formazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede sessioni teoriche e pratiche.

Il Club Alpino Italiano, attraverso la Sezione di Forlì "Mario Lombardini" e il suo Comitato Scientifico, propone per il mese di aprile un'esperienza formativa unica dedicata a chi desidera approfondire la conoscenza della fauna locale. Il corso, intitolato "Impariamo a riconoscere le tracce.🔗 Leggi su Forlitoday.it Domani un’iniziativa con il Cai alla scoperta del territorioDomani in occasione degli 80 anni della Sezione Cai di Faenza il Gruppo Cai Val Tramazzo Modigliana & Tredozio organizza, a Modigliana, una giornata... Conoscere da vicino il mondo del vino: a Casa Romagna a Forlì il corso di primo livello sommelierSi svolgerà a Casa Romagna a Forlì il corso per sommelier di primo livello, con il via in programma mercoledì 4 febbraio alle 20.