Alla scoperta del mondo selvatico | al via il corso del Cai Forlì per diventare rilevatori di tracce

Da forlitoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Club Alpino Italiano, sezione di Forlì, ha annunciato l'avvio di un corso nel mese di aprile dedicato alla rilevazione delle tracce della fauna selvatica. L'iniziativa è organizzata con il supporto del Comitato Scientifico e si rivolge a chi desidera acquisire competenze pratiche e conoscenze specifiche sul mondo animale e le sue tracce nel territorio locale. La formazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede sessioni teoriche e pratiche.

Il Club Alpino Italiano, attraverso la Sezione di Forlì "Mario Lombardini" e il suo Comitato Scientifico, propone per il mese di aprile un'esperienza formativa unica dedicata a chi desidera approfondire la conoscenza della fauna locale. Il corso, intitolato "Impariamo a riconoscere le tracce.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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