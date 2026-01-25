Conoscere da vicino il mondo del vino | a Casa Romagna a Forlì il corso di primo livello sommelier

A Casa Romagna a Forlì si terrà il corso di primo livello per aspiranti sommelier, con inizio mercoledì 4 febbraio alle 20. Un’occasione per approfondire la conoscenza del vino in modo pratico e competente, in un ambiente dedicato alla formazione e alla cultura enologica. Il percorso è pensato per chi desidera acquisire le basi per apprezzare e distinguere le diverse tipologie di vino.

Si svolgerà a Casa Romagna a Forlì il corso per sommelier di primo livello, con il via in programma mercoledì 4 febbraio alle 20.30, anticipato da un incontro di presentazione del percorso formativo giovedì 29 gennaio. Promosso dalla Delegazione di Forlì di Ais Romagna, il corso è dedicato a.

