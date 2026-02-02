Il nuovo trailer di un film biografico rivela i primi passi di Michael Jackson, dal successo con i Jackson 5 fino alla creazione di Thriller. Jafar, suo nipote, interpreta il ruolo principale nel progetto diretto da Antoine Fuqua, che uscirà nelle sale americane il 24 aprile.

Jafar, il nipote del Re del Pop, è il protagonista del progetto biografico diretto da Antoine Fuqua in arrivo nelle sale americane il 24 aprile. Lionsgate ha condiviso un nuovo trailer del film Michael, diretto da Antoine Fuqua, che vede come protagonista Jafar Jackson nel ruolo del Re del Pop. Il progetto biografico arriverà nei cinema americani il 24 aprile e racconterà la storia del cantante dai suoi esordi, quando era ancora un bambino, alla fama internazionale. Le anticipazioni grazie al nuovo video promozionale Il trailer di Michael mostra infatti Michael Jackson quando è ancora un bambino e, con i suoi fratelli, si esibisce sul palco per volere del padre Joe, ruolo affidato a Colman Domingo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael: il nuovo trailer ripercorre l'ascesa del re del pop dai Jackson 5 fino a Thriller

