Prince e Bigi alla premier del film su Michael Jackson | i due figli omaggiano il Re del Pop coi look

Alla première del film dedicato a Michael Jackson, in programma per il 22 aprile, erano presenti i figli dell’artista, Prince e Bigi. I due hanno scelto di rendere omaggio al padre indossando look ispirati al Re del Pop, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza dei figli di Jackson ha suscitato interesse tra i fan e i media, che hanno seguito con attenzione l’evento e i loro abbigliamenti.