A4 Milano-Brescia | chiusure in vista per le stazioni di Bergamo Seriate Dalmine e Capriate

Autostrade per l’Italia ha comunicato che nei prossimi giorni ci saranno chiusure alle stazioni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Capriate sulla A4 Milano-Brescia. Le chiusure sono necessarie per lavori di manutenzione e potrebbero causare disagi ai pendolari e ai viaggiatori in transito sulla strada. Gli automobilisti sono invitati a pianificare in anticipo i loro spostamenti e a seguire le indicazioni sulla viabilità alternativa.

Autostrade per l'Italia ha annunciato una serie di chiusure sulla A4 Milano-Brescia. Ecco, di seguito, tutti i provvedimenti in vigore nei prossimi giorni. Dalle 22 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 febbraio sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine. In occasione di una cerimonia commemorativa che si svolgerà venerdì 6 febbraio nel piazzale del casello di Dalmine, sarà necessario chiudere la stazione dalle 10 alle 14 in entrata e in uscita.

