Per cani e gatti spendiamo quasi 7 miliardi all’anno La pet economy vola in Italia | la classifica delle città che spendono di più per gli animali domestici
Secondo i dati più recenti, le spese per cani e gatti in Italia raggiungono quasi 7 miliardi di euro all’anno, a causa dell’aumento del numero di proprietari. Ogni anno, molte famiglie investono di più in cibo, accessori e cure veterinarie per i loro animali. In alcune città, le spese sono particolarmente alte, dimostrando quanto l’amore per gli animali sia cresciuto negli ultimi tempi.
L’Italia ama gli animali domestici. Circa 10 milioni di famiglie possiedono almeno un animale domestico, il 37.7% del totale dei nuclei familiari. Secondo quanto riporta La Presse, i cuccioli presenti nelle case delle persone sono oltre 25 milioni. Ma chi è il protagonista per eccellenza degli animali domestici? Il gatto. Circa 1.7 milioni di famiglie, pari al 17.4% di quelle con un cucciolo, convivono con almeno un felino. E la quota è in aumento. Nel 2015, infatti, la percentuale era al 16.4%. Cresce la presenza dei cani, che raggiunge il 22.1%. Secondo lo studio di Confartigianato, la quota di famiglie con animali è salita di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
