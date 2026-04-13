Alla cittadella della salute un nuovo laboratorio dedicato all' Hiv

Nella cittadella della salute è stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato all’HIV. Nonostante i progressi della medicina, l’infezione da HIV continua a essere presente nel territorio di Pordenone. La struttura sarà utilizzata per analisi e diagnosi specifiche, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari dedicati a questa patologia. La decisione arriva in un momento in cui la prevenzione e la diagnosi precoce sono al centro dell’attenzione sanitaria.

L’infezione da HIV, nonostante i progressi della medicina, resta una realtà presente anche nel territorio pordenonese. Se le terapie antiretrovirali hanno trasformato la malattia in una condizione cronica gestibile, oggi cresce l’esigenza di rispondere in modo più ampio ai bisogni delle persone.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Giacomo Toni guida il nuovo laboratorio dedicato alla canzone d'autoreAl circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro torna il laboratorio sulla canzone d'autore condotto da Giacomo Toni. Leggi anche: Albiano Visite gratis alla Cittadella della salute