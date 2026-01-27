albiano visite gratis alla cittadella della salute

In occasione dell’iniziativa della Croce Rossa Italiana, Albiano Magra ospiterà visite mediche gratuite presso la Cittadella della salute. L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Aulla, mira a promuovere il benessere della comunità, offrendo servizi sanitari accessibili a tutti. La giornata rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare sulla prevenzione e il rispetto della salute pubblica.

Tutelare il benessere e la salute di tutti. Sabato ci sarà una nuova giornata di visite mediche gratuite, grazie all’iniziativa organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Albiano Magra, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, con il parco del comitato locale che si trasformerà in una vera e propria Cittadella della salute. Appuntamento dalle 9 alle 14, quando i cittadini potranno accedere a una vasta gamma di visite specialistiche e test diagnostici gratuiti, allestiti all’interno di una moderna struttura sanitaria campale Pma (Posto medico avanzato) del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana – Centro di mobilitazione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Albiano Magra

Ultime notizie su Albiano Magra

