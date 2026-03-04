Giacomo Toni guida il nuovo laboratorio dedicato alla canzone d' autore

Al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, Giacomo Toni conduce un nuovo laboratorio dedicato alla canzone d'autore. L'iniziativa si svolge con incontri regolari e mira a coinvolgere appassionati e musicisti locali. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire le tecniche e i temi legati a questo genere musicale.

Al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro torna il laboratorio sulla canzone d'autore condotto da Giacomo Toni. Il musicista, con il ciclo di incontri in partenza giovedì 5 marzo, invita ogni partecipante a scoprire e sviluppare il proprio potenziale creativo attraverso la scrittura di canzoni. E così si propone di svelare come la musica e le parole possano diventare strumenti potenti per comunicare emozioni e riflessioni personali. Giacomo Toni guiderà i partecipanti in un percorso che spazia dalla tecnica di scrittura alla composizione musicale, mettendo al centro l'autenticità e l'esperienza individuale. Si esploreranno temi come la metrica, il ritmo, la scelta delle parole e l'arrangiamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Nuovo premio internazionale per l’autore trentino di Giacomo Bertò

Moà pubblica il nuovo album Bouquet, tra jazz e canzone d’autoreMoà pubblica Bouquet, il nuovo album prodotto che intreccia jazz, poesia e libertà espressiva.

Approfondimenti e contenuti su Giacomo Toni.

Alla Rimbomba torna il laboratorio sulla canzone d’autore con Giacomo ToniRiparte al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro il laboratorio sulla canzone d’autore condotto da Giacomo Toni, cantautore, compositore e pianista. Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 ... forli24ore.it

Giacomo Toni canta Conte alla RimbombaGiacomo Toni canterà Paolo Conte questa sera alle 21,45 al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro. Toni, classe 1983, è un cantautore, pianista e chitarrista. I testi delle sue canzoni sono ... ilrestodelcarlino.it