Torna ' Anima Mundi' | la 18° edizione del concorso è dedicata al Cantico delle Creature di San Francesco

L’Opera della Primaziale Pisana annuncia la 18ª edizione del Concorso Internazionale di Composizione Sacra Anima Mundi, dedicato quest’anno al Cantico delle Creature di San Francesco. Inserito nella Rassegna di Musica Sacra, l’evento rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama della musica sacra, offrendo un’opportunità per compositori di tutto il mondo di condividere nuove interpretazioni e riflessioni sul tema. Il bando è ora disponibile.

Bando aperto ai compositori di tutto il mondo: in palio cinquemila euro e l'esecuzione nella Cattedrale durante la 25° edizione della 'Rassegna di Musica Sacra Anima Mundi' L'Opera della Primaziale Pisana annuncia la pubblicazione del bando della 18° edizione del ‘Concorso Internazionale di Composizione Sacra Anima Mundi’ che si inserisce nell'ambito dell'omonima ‘Rassegna di Musica Sacra’, appuntamento consolidato tra i più importanti e prestigiosi del genere a livello internazionale. Il concorso è stato ideato per valorizzare e dare continuità storica e artistica alla Cappella Musicale del Duomo di Pisa e alla sua ricchissima tradizione che risale al 16° secolo, oltre che per arricchire il repertorio sacro proiettando la programmazione della rassegna nella contemporaneità, con nuove composizioni proposte accanto ai grandi capolavori della produzione sacra.🔗 Leggi su Pisatoday.it

E se, nel "Cantico delle creature", Francesco avesse voluto insegnare proprio a noi rispetto e protezione della Terra? Lo rilegge da questo punto di vista un grande divulgatoreImmaginare il "Cantico delle creature" come un messaggio di rispetto e cura per la Terra offre una nuova prospettiva sulla poetica di Francesco.

