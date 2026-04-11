Mercato Juventus sarà rivoluzione tra i pali? I bianconeri hanno un doppio piano in vista dell’estate | la strategia

La Juventus si prepara a intervenire sul mercato dei portieri, con l’intenzione di rafforzare la posizione tra i pali. I bianconeri stanno valutando diverse opzioni e considerando anche eventuali cessioni di giocatori attualmente in rosa. Nel frattempo, un portiere che aveva giocato a Bergamo è tornato in campo titolare, ma la dirigenza continua a cercare un profilo di livello internazionale.

di Luca Fioretti Mercato Juventus: Di Gregorio torna titolare a Bergamo, la dirigenza cerca però un nuovo profilo internazionale e valuta cessioni. La delicata sfida di stasera tra Atalanta e Juve vedrà Michele Di Gregorio difendere i pali dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ribaltone è stato causato dal recente infortunio patito da Mattia Perin: il compagno ha infatti accusato un problema muscolare contro il Genoa, fermandosi ai box. Questa dolorosa assenza ha rimescolato rapidamente le carte, riportando il portiere in cima alle preferenze per guidare il gruppo bianconero. Sarà un’occasione di grandissima importanza per dimostrare il proprio valore in un momento assolutamente cruciale per l’intera annata in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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