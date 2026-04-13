Alimentazione e sicurezza alimentare | incontro al Rotary Club di Fiorenzuola

Durante una riunione del Rotary Club di Fiorenzuola è stato affrontato il tema dell’alimentazione e della sicurezza alimentare. Il presidente del club ha aperto l’incontro parlando del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, evidenziando che questo risultato deriva da un sistema alimentare nazionale. L’incontro ha coinvolto i partecipanti in un approfondimento su questi aspetti.

Il recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco è stato al centro della conviviale del Rotary Club Fiorenzuola, introdotta dal presidente Rinaldo Onesti, che ha sottolineato come questo traguardo sia il risultato di un sistema alimentare nazionale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it La Rotary Foundation al centro della prima conviviale del Rotary FiorenzuolaÈ stata introdotta dal presidente del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, Rinaldo Onesti, la prima conviviale dell’anno del club. Rotary Club Ancona: incontro pubblico con il Questore Cesare Capocasa sulla sicurezza in cittàIl Rotary Club Ancona, nell’ambito del ciclo di incontri “I Martedì di Arcipelago”, promuove un appuntamento aperto alla cittadinanza dedicato a un...