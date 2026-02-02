La Rotary Foundation al centro della prima conviviale del Rotary Fiorenzuola

Questa sera il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha aperto ufficialmente le sue attività con la prima conviviale dell’anno. Il presidente Rinaldo Onesti ha dato il via alla serata, accogliendo i soci e creando l’atmosfera giusta per riprendere le iniziative programmate. La serata è stata l’occasione per fare il punto sulle prossime attività e rafforzare i legami tra i membri del club.

È stata introdotta dal presidente del Rotary Club Fiorenzuola d'Arda, Rinaldo Onesti, la prima conviviale dell'anno del club. Il presidente ha sottolineato il valore degli incontri come momento di condivisione, crescita e apertura del Club al territorio presentando l'ospite Cristina Rodondi, presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto 2050. Presenti anche Stefano Pavesi, prefetto distrettuale e Tiziana Meneghelli, assistente del Governatore per il gruppo piacentino. La Rotary Foundation, nata nel 1917 da un'idea di Arch C. Klumph "per fare del bene nel mondo", è oggi uno dei più grandi enti filantropici privati a livello internazionale.

