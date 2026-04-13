A Montecarlo sono stati avvistati recentemente un influencer e un attore, suscitando voci su una possibile relazione tra loro. Le immagini mostrano i due in compagnia, senza ulteriori dettagli sulla natura del rapporto. Le fotografie sono state diffuse sui social media, alimentando le speculazioni tra i follower. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati o dai loro rappresentanti.

Alice Campello e Alessandro Borghi sono una nuova coppia? L’influencer e l’attore, avvistati insieme a Montecarlo, hanno acceso i gossip riguardo una possibile storia d’amore fra i due. Alice Campello e Alessandro Borghi insieme a Montecarlo. I gossip riguardo un possibile flirt fra Alice Campello e Alessandro Borghi sono nati dopo che i due sono stati avvistato al Montecarlo Masters. Sui social sono spuntate numerose clip che li immortalano mentre raggiungono gli spalti, bellissimi e glamour. I video svelano una grande complicità, fra chiacchiere e risate. Dopo l’addio ad Alvaro Morata, Alice Campello è finita sotto la lente d’ingrandimento e ogni suo spostamento viene analizzato per scoprire quale sarà il suo futuro sentimentale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alice Campello e Alessandro Borghi insieme a Montecarlo: le indiscrezioni sul flirt

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