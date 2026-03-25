Italia-Algeria Meloni arriva ad Algeri per l' incontro con il presidente Tebboune

La presidente del Consiglio italiana è arrivata ad Algeri, dove incontrerà il presidente algerino per colloqui ufficiali. L’arrivo è stato confermato e si svolgerà un incontro tra i due leader. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni tra i due paesi e prevede incontri preliminari e discussioni ufficiali. Nessuna altra informazione sui contenuti delle trattative è stata resa nota.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Algeri, dove andrà in scena i colloqui bilaterali tra Italia e Algeria. In agenda l’incontro con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. La premier, dopo aver deposto una corona d’alloro ai piedi del Maqam Echahid (un monumento commemorativo dedicato alla guerra d’indipendenza d’Algeria), si recata al Palazzo presidenziale di Algeri, dov’è stata accolta da Tebboune. Si tratta della seconda visita di Meloni in Algeria dopo quella del 22 e 23 gennaio 2023, a riprova, sottolineano fonti italiane, dell’importanza che Roma attribuisce al rapporto con Algeri. La missione, viene... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente Tebboune Articoli correlati Meloni in visita in Algeria, incontro con Tebboune – Il video(Agenzia Vista) Algeri, 25 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Algeri. Milano, Vance arriva in Prefettura per l’incontro con MeloniLa delegazione americana guidata dal vicepresidente J D Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio è arrivata in prefettura per un incontro ad alto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Algeria Meloni arriva ad Algeri... Temi più discussi: Meloni gioca d’anticipo, viaggio in Algeria per assicurarsi più gas; Meloni in Algeria: focus su partnership ed energia; Meloni oggi ad Algeri, sul tavolo il dossier sul gas; Giorgia Meloni vola in Algeria per chiedere più gas: Palazzo Chigi prepara un vertice d'emergenza dopo lo stop alle forniture dal Qatar. Meloni arriva al palazzo presidenziale ad Algeri per incontro col presidente algerino Tebboune(Agenzia Vista) Algeri, 25 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al palazzo presidenziale ad Algeri per l'incontro con il Presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune. Fonte: Ag ... msn.com Meloni vola ad Algeri, vertice con Tebboune: sul tavolo energia e guerra in IranGas, migranti e crisi mediorientali: la premier accelera sul Piano Mattei per stabilizzare il Mediterraneo e difendere gli interessi nazionali ... affaritaliani.it Meloni in Algeria per negoziare nuovi accordi di fornitura di gas. L'Italia è parecchio esposta alla crisi nel golfo Persico perché acquista tanto gas dal Qatar, e più in generale importa parecchia energia x.com "Italia, meno gas dal Qatar: la svolta passa dalle rinnovabili": l'analisi dopo il viaggio di Meloni in Algeria - facebook.com facebook