Al via da Algeri il viaggio di 11 giorni di Papa Leone XIV in Africa

Da Algeri parte un viaggio di 11 giorni che coinvolge quattro paesi africani e undici città. Il Papa Leone XIV visiterà luoghi in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, incontrando comunità locali e partecipando a diverse cerimonie religiose. La visita si inserisce in un percorso che si svolgerà tra incontri pubblici e momenti di preghiera, con tappe programmate in città di diversa grandezza e importanza.

Papa Leone parte per un viaggio di 11 giorni in Africa, toccando quattro Paesi - Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale - e visitando 11 città. In programma 25 discorsi, un Regina Coeli, e 8 messe. Si tratta del terzo viaggio internazionale di Prevost, dopo quello in Turchia e Libano (fine novembre-inizio dicembre 2025) e a Montecarlo, il 28 marzo. Il viaggio nel continente africano inizia dall’Algeria, sulle orme di Sant’Agostino, e con l’omaggio ai martiri cristiani. Prevost è il primo pontefice a recarsi nella terra che diede i natali al Santo di Ippona. Il Papa visita lunedì 13 aprile Algeri e martedì Annaba, la vecchia Ippona, dove Sant’Agostino fu vescovo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Al via da Algeri il viaggio di 11 giorni di Papa Leone XIV in Africa Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in AfricaReso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo. Leggi anche: Da Montecarlo all’Africa, la rotta di Papa Leone XIV: ricchezza e povertà come chiave del suo ministero Pope Leo XIV Announces Historic 11-Day Pastoral Visit to Africa in April | SG News