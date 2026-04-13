Alexandra di Hannover sguardi innamorati e look esagerato

Alexandra di Hannover è stata recentemente fotografata con espressioni che sembrano indicare un forte sentimento di affetto. I suoi sguardi sono stati catturati in momenti di intimità, mentre indossava abiti vistosi e appariscenti. Le immagini suggeriscono un possibile passo importante nella sua vita privata, con alcune fonti che puntano a un imminente matrimonio. La protagonista non ha ancora commentato pubblicamente sulla notizia.

Alexandra di Hannover pronta a sposarsi? Sembra di sì, a giudicare dagli sguardi innamorati che si è scambiata con il suo storico fidanzato Ben-Sylvester Strautmann durante la finale maschile tra Carlos Alcaraz e Jannick Sinner ai Rolex Monte-Carlo Masters dove ha sfoggiato un look esageratamente elegante. Alexandra di Hannover, look a confronto con Charlotte Casiraghi. Alexandra di Hannover si è confermata una grande appassionata di sport. La sua disciplina preferita che ha praticato ad alti livelli è il pattinaggio sul ghiaccio, tanto che è venuta a Milano per le Olimpiadi invernali, ma segue da tifosa anche il tennis. Così, anche lei era presente alla finale degli ATP di Monte-Carlo, vinti da Sinner.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alexandra di Hannover, sguardi innamorati e look esagerato Alexandra di Hannover sostituisce Charlene alle Olimpiadi invernali: sottotono e senza truccoAlexandra di Hannover è stata avvistata al Forum di Assago, vicino a Milano, per assistere alle gare di pattinaggio artistico durante le... Alexandra di Hannover, c’era anche lei alla sfilata ma in pochi l’hanno notataÈ stata una delle sfilate più attese e riuscite quella di Chanel durante la Settimana dell’Alta Moda di Parigi.