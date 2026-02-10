Alexandra di Hannover sostituisce Charlene alle Olimpiadi invernali | sottotono e senza trucco

Alexandra di Hannover si è presentata al Forum di Assago per assistere alle gare di pattinaggio artistico delle Olimpiadi invernali 2026. La principessa non ha cercato l’attenzione, si è mostrata senza trucco e con un aspetto semplice. La sua presenza ha attirato qualche sguardo curioso tra gli appassionati, anche se lei stessa sembra aver preferito non farsi notare troppo.

Alexandra di Hannover è stata avvistata al Forum di Assago, vicino a Milano, per assistere alle gare di pattinaggio artistico durante le Olimpiadi invernali 2026. La Principessa si è presentata con un look dimesso, infagottata in un piumino blu, con berretto di lana e senza trucco. Al suo fianco, il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann e zio Alberto di Monaco. Alexandra di Hannover a Milano per le Olimpiadi invernali. Alexandra di Hannover è dunque tornata a Milano. Questa volta non per la moda ma per le Olimpiadi invernali. La figlia di Carolina di Monaco si è concessa un paio di giorni di vacanza per assistere alle gare di pattinaggio, sua vera passione. 🔗 Leggi su Dilei.it

