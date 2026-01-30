Alla sfilata di Chanel a Parigi, Alexandra di Hannover si è fatta notare poco. Era presente tra il pubblico, ma pochi l’hanno riconosciuta tra la folla. La sfilata, tra le più attese di sempre, ha attirato l’attenzione generale, anche se lei si è mantenuta nell’ombra.

È stata una delle sfilate più attese e riuscite quella di Chanel durante la Settimana dell’Alta Moda di Parigi. L’evento al Grand Palais è stato un grande successo, anche grazie alla presenza della brand ambassador della Maison, Charlotte Casiraghi. Ma all’evento c’era anche sua sorella Alexandra di Hannover che però in pochi l’hanno notata. Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi, il confronto alla sfilata di Chanel. Alexandra di Hannover, figlia più piccola di Carolina di Monaco, sta muovendo i primi passi nel mondo della moda, ma ancora è una strada tutta in salita. La Principessa più titolata di Montecarlo, grazie a suo padre Ernst August di Hannover, deve competere con la sorella Charlotte Casiraghi e con la cognata Beatrice Borromeo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alexandra di Hannover, c’era anche lei alla sfilata ma in pochi l’hanno notata

Approfondimenti su Alexandra Di Hannover

A Parigi, le sorelle Alexandra di Hannover e Beatrice Borromeo sono apparse insieme alla presentazione del primo libro di Charlotte Casiraghi.

La principessa Charlotte Casiraghi torna in libreria con un nuovo libro,

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alexandra Di Hannover

Argomenti discussi: Carolina di Monaco, i 69 anni della principessa che ha fatto sognare il mondo con la sua bellezza (e le sue love story); Carolina di Monaco, compleanno funestato da un pesante ricordo; La pioggia non ha reso ingestibili i capelli di Charlotte Casiraghi, anzi, li ha resi ancora più belli. Il trucco, ovviamente c'è. Ecco quale.

La più grande fan di Charlotte Casiraghi scrittrice è la sorella Alexandra di HannoverLa figlia di Carolina di Monaco torna in libreria il 29 gennaio con un nuovo saggio di filosofia. A sostenerla in questo progetto, la piccola di casa ... msn.com

Carolina di Monaco, compleanno funestato da un pesante ricordoCarolina di Monaco compie 69 anni, ma dal 1999 il suo compleanno è adombrato da un triste ricordo che riguarda il suo terzo marito Ernst August di Hannover. dilei.it

A PARIGI PER CHARLOTTE! La principessa Alexandra di Hannover e la cognata Beatrice Borromeo in posa davanti al libro in uscita di Charlotte Casiraghi “La fêlure” in uscita in questi giorni. Ieri Charlotte ha presentato il libro con una lettura ed erano presen - facebook.com facebook