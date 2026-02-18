Forte vento | grosso albero di pino invade la litoranea strada chiusa
Un albero di pino si è abbattuto sulla litoranea di Brindisi a causa del vento forte, bloccando la strada. La raffica di vento, che ha superato i 70 kmh, ha trascinato l’albero lungo la carreggiata, rendendo impossibile il passaggio delle auto. Le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente la strada per mettere in sicurezza l’area. Gli abitanti della zona segnalano danni a diversi alberi e decine di rami spezzati lungo la spiaggia. La situazione resta critica in questa zona del Salento.
L'episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 17 febbraio. La zona inaccessibile è il tratto della litoranea compreso tra Cerano e la Zona Industriale BRINDISI - Continuano anche nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, i disagi provocati dai danni causati dal forte vento abbattutosi nella giornata di ieri sul Brindisino. Un grosso albero di pino è caduto sulla litoranea sud, invadendo completamente la carreggiata. Si tratta della strada provinciale 88, nel tratto che collega Cerano alla Zona industriale, Torre Mattarelle e al canile comunale. Nella giornata di ieri c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco, oggi è seguito un nuovo sopralluogo.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Grosso ramo di pino cade per il forte vento nei pressi della scuola Livio Tempesta: nessun feritoQuesta mattina a Taranto un grosso ramo di pino si è staccato da un albero e è caduto vicino alla scuola Livio Tempesta, in via Lago di Como.
Qualiano, albero caduto in via Antonio Palumbo: strada ostruita dal vento forteA Qualiano, via Antonio Palumbo è stata temporaneamente chiusa a causa di un albero caduto, provocato dalle forti raffiche di vento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: VIDEO | Danni per il forte vento anche a Fiumefreddo, grosso albero cade sul tetto di un cinema; Oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento: alla Zisa caduti un albero e un palo della luce; Alberi crollano per il forte vento a Sassari e Usini: ragazza ferita. 500 interventi dei vigili del fuoco in tutta la Sardegna; Raffiche a 150 chilometri orari, alberi crollati, due minorenni feriti, navi dirottate: la Sardegna in mezzo all'uragano - ecco che cosa sta succedendo.
Forte vento su Palermo, alberi abbattuti, cartelloni pubblicitari e pali pericolantiDanni e pericoli a causa del forte vento che si è abbattuto per tutta la notte su Palermo e sulla provincia e che continua a soffiare a raffiche improvvise sulla […] ... blogsicilia.it
Raffiche di vento e alberi che crollano, traffico nel caos in via Ugo La Malfa e in FavoritaUn grosso pino si è spezzato e ha invaso l'intera carreggiata, all’altezza del negozio Bruno Euronics di via Pietro Nenni. Un incidente simile anche in piazza Bolivar, viabilità in tilt anche in viale ... palermotoday.it
Nella giornata di ieri, grazie ai cieli sereni, al forte vento che ha ripulito l'aria e all'ottima visibilità, si potevano osservare le Prealpi Venete anche dalla Romagna. Foto di Luigi Scardovi da San Bernardino, Giorgio Fantinelli da Faenza e Irina da Alfonsine. x.com
Rimossa la croce del campanile che rischiava di crollare sulla piazza della chiesa di san Pietro Il forte vento dei giorni scorsi l’aveva sradicata dalla torre facebook