Forte vento | grosso albero di pino invade la litoranea strada chiusa

Un albero di pino si è abbattuto sulla litoranea di Brindisi a causa del vento forte, bloccando la strada. La raffica di vento, che ha superato i 70 kmh, ha trascinato l’albero lungo la carreggiata, rendendo impossibile il passaggio delle auto. Le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente la strada per mettere in sicurezza l’area. Gli abitanti della zona segnalano danni a diversi alberi e decine di rami spezzati lungo la spiaggia. La situazione resta critica in questa zona del Salento.

L'episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 17 febbraio. La zona inaccessibile è il tratto della litoranea compreso tra Cerano e la Zona Industriale BRINDISI - Continuano anche nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, i disagi provocati dai danni causati dal forte vento abbattutosi nella giornata di ieri sul Brindisino. Un grosso albero di pino è caduto sulla litoranea sud, invadendo completamente la carreggiata. Si tratta della strada provinciale 88, nel tratto che collega Cerano alla Zona industriale, Torre Mattarelle e al canile comunale. Nella giornata di ieri c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco, oggi è seguito un nuovo sopralluogo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Grosso ramo di pino cade per il forte vento nei pressi della scuola Livio Tempesta: nessun feritoQuesta mattina a Taranto un grosso ramo di pino si è staccato da un albero e è caduto vicino alla scuola Livio Tempesta, in via Lago di Como.

Qualiano, albero caduto in via Antonio Palumbo: strada ostruita dal vento forteA Qualiano, via Antonio Palumbo è stata temporaneamente chiusa a causa di un albero caduto, provocato dalle forti raffiche di vento.

