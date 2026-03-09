Oggi a Modena Ovest inizia il cantiere per la riqualificazione del Villaggio Artigiano, con un investimento di 205 mila euro destinati a migliorare la sicurezza e a piantare nuovi alberi. I lavori coinvolgono interventi specifici per rendere più sicuro l’ambiente e per valorizzare l’area attraverso interventi di sistemazione e piantumazione. La fase di preparazione è partita questa mattina e durerà alcune settimane.

Il cantiere per la riqualificazione del Villaggio Artigiano a Modena Ovest prende il via oggi, lunedì 9 marzo 2026, con un investimento di 205.000 euro destinato a trasformare vie Biondo e Leoni in una zona 30 sicura. L’intervento, che include la piantumazione di Ginkgo Biloba e la revisione della mobilità, mira a collegare l’Archivio Cesare Leonardi con OvestLab entro la metà di aprile, in vista dell’Alberi Festival. I lavori inizieranno immediatamente in via Biondo, partendo dalla rotatoria con via Emilio Po fino alla via Rinaldi, introducendo modifiche temporanee alla viabilità che non escluderanno però l’accesso ai residenti e alle attività produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villaggio Artigiano: 205mila euro per sicurezza e nuovi alberi

