Forlì e Cesena, 24 marzo 2026 – Il mancato obiettivo di Forlì e Cesena a Capitale italiana della Cultura, coinvolge inevitabilmente tutto il territorio provinciale e non soltanto le due città capoluogo. Da queste latitudini uno degli uomini più conosciuti nonché rappresentante di una famiglia di primissimo livello, fortemente radicata nella musica tradizionale e nella cultura, è senz’altro Mirko Casadei, il figlio del Re del Liscio, il quale rappresenta questa terra nelle maggiori piazze di tutta Italia e nei più importanti network nazionali televisivi e radiofonici. Casadei, ci ha creduto nella chance di Forlì e Cesena o se l’aspettava la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mirko Casadei e la Capitale della cultura: “Forlì e Cesena non mollino, va ripresentata la candidatura”

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Una raccolta di contenuti su Mirko Casadei

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