La Ca’ del Liscio va all’asta, e il mondo della musica si trova di nuovo a fare i conti con problemi economici. Mirko Casadei commenta dicendo che suo padre Raoul era un visionario e che ora serve un imprenditore capace di mantenere viva quella tradizione. Intanto, mette in guardia dagli speculatori pronti a sfruttare la situazione.

Ravenna, 4 febbraio 2026 – La Ca’ del Liscio finisce all’asta ed il mondo della musica accusa una ulteriore mazzata. Lo storico locale di Ravenna proprio quest’anno avrebbe compiuto 50 anni di vita, ma dopo anni di successi, nel nuovo secolo ha vissuto stagioni di sofferenza, al pari di tanti altri locali da ballo. Tredici Pietro verso Sanremo, di cosa parla la canzone del figlio di Gianni Morandi. “La vita è tutta lì, nel percorso” Il sogno del 1976: da Mina a Vasco Rossi. Era il 1976 quando Raoul Casadei, all’epoca all’apice del suo successo, inaugurò l’attività, estesa 5mila metri quadrati su due piani, circondata da cinque ettari di verde e un ampio parcheggio per auto e pullman di gruppi che provenivano da tutta Italia, richiamati da un cartellone ricchissimo di nomi di primo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ca’ del Liscio all’asta, Mirko Casadei: “Papà Raoul era un visionario, serve un imprenditore come lui”. E mette in guardia dagli speculatori

Approfondimenti su Ca del Liscio asta

Ca’ del Liscio, il locale simbolo della musica romagnola, chiude i battenti.

All’asta il celebre tempio di Casadei, la Ca’ del Liscio, fondato nel 1976 da Raoul Casadei per celebrare la musica romagnola.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ca del Liscio asta

Argomenti discussi: Ca’ del Liscio, la musica è finita dopo 50 anni: all’asta il sogno di Raoul Casadei (servono 4,7 milioni); Salviamo la Ca' del liscio; RAVENNA: Ca’ del Liscio va all’asta, Mirko Casadei, ha segnato un’epoca | VIDEO; Ca' del Liscio all'asta, club Casadei: Pubblico e privato lavorino assieme per salvare la memoria della nostra cultura.

Salviamo la Ca' del liscioAll'asta il locale, tempio della musica romagnola, fondato da Raoul Casadei nel 1976. Qui cantarono star italiane e internazionali. Appelli anche dall'estero perchè sia rilanciato ... rainews.it

Ca’ del Liscio, la musica è finita: all’asta il sogno di Raoul CasadeiLa pandemia e i debiti, il triste destino del tempio del ballo fondato nel 1976. Appelli per salvarlo. Mina, Gloria Gaynor, Raffaella Carrà, Celentano e Vasco: quando nel locale cantavano i più grandi ... msn.com

Venerdì sera, 23 gennaio, al PalaSavio, ospitiamo Cervia Social Food e Cucina Sorriso per festeggiare tutti insieme il suo 2°compleanno Si cena, si fa beneficenza, si canta e si balla in compagnia di Mirko Casadei Prenotatevi chiamando il 334-3 - facebook.com facebook