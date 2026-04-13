Alarcón | Pellegrini appare in tutti gli scenari per la prossima stagione lui non è in discussione

Ramón Alarcón, amministratore delegato del Betis, è intervenuto durante il programma Libre y Directo su Cadena Ser a Siviglia, discutendo delle prospettive future della squadra. Ha affermato che Pellegrini sarà presente in tutti gli scenari per la prossima stagione e che il suo ruolo non è in discussione. La discussione si è concentrata anche su altri aspetti riguardanti la squadra del Verdiblanco e le questioni attuali nel calcio spagnolo.

2026-04-13 18:17:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Ramón Alarcón amministratore delegato di Betis è stato protagonista questo pomeriggio del programma Libre y Directo su Cadena Ser a Siviglia, dove ha trattato numerosi argomenti di attualità sulla squadra del Verdiblanco. Il tecnico del Betic ha parlato di pianificazione, di cosa significherebbe poter giocare Campioni del futuro di Pellegrini o anche l’imminente ritorno di Isco Alarcón ai campi da gioco dopo il lungo infortunio. Sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi del club: “La tabella di marcia indica che il quinto posto è quello che ti dà davvero un salto economico molto importante.🔗 Leggi su Justcalcio.com Real Madrid, il club prepara il futuro: la panchina di Arbeloa è in discussione? C’è un nome caldo per la prossima stagioneCalciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Manna sul futuro di Conte: «Il suo lavoro è stato fondamentale in questa stagione. Siamo contenti di lui. Sulla prossima stagione…»di Redazione JuventusNews24Manna in un’intervista a Dazn ha fatto il punto sul futuro di Conte confermando che la volontà del club è quella di...