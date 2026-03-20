Durante un’intervista a Dazn, Manna ha commentato il lavoro di Conte, sottolineando che è stato fondamentale in questa stagione. Ha inoltre confermato che il club intende trattenerlo anche per la prossima stagione. Le dichiarazioni si sono concentrate esclusivamente sul presente e sul futuro immediato, senza entrare in dettagli o analisi approfondite.

Manna in un’intervista a Dazn ha fatto il punto sul futuro di Conte confermando che la volontà del club è quella di trattenerlo il prossimo anno. Intervistato da DAZN, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato queste dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE SUI BIANCONERI CONTE – «Per come si è lavorato quest’anno e per le difficoltà che abbiamo avuto posso dire che il lavoro del mister è stato fondamentale perché ci ha permesso di vincere un titolo ed essere pienamente dentro l’obiettivo principale della stagione, che era la qualificazione in Champions. Ha un altro anno di contratto, non penso sia nulla assolutamente in discussione, siamo estremamente contenti di quanto fatto in questi 2 anni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Manna sul futuro di Conte: «Il suo lavoro è stato fondamentale in questa stagione. Siamo contenti di lui. Sulla prossima stagione…»

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