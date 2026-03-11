Nidi d' infanzia a Modena al via le iscrizioni I posti a disposizione sono quasi 900

Da lunedì 16 marzo fino al 13 aprile, le famiglie di bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda per iscrivere i loro figli nei nidi d'infanzia comunali, di Fondazione Cresciamo, o in quelli appaltati e convenzionati di Modena. I posti disponibili sono circa 900 e le iscrizioni riguardano i servizi destinati ai più piccoli.

Da lunedì 16 marzo fino al 13 aprile le famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda d'iscrizione per accedere ai nidi d'infanzia comunali, di Fondazione Cresciamo, appaltati e convenzionati di Modena.Dopo l'aumento di 153 posti avvenuto negli ultimi anni, anche grazie.