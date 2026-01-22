A Rende, in provincia di Cosenza, si registra una perdita significativa con la scomparsa del cognato di Maria Brunella Stancato, presidente di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale e tra le associazioni coinvolte, segnando un momento di riflessione e vicinanza per la famiglia e i collaboratori.

Lutto a Rende (Cosenza). Un grave lutto ha colpito Maria Brunella Stancato, presidente di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS, per la scomparsa del cognato Natale, venuto a mancare nelle scorse ore. Parole cariche di dolore raccontano la profondità di una perdita intima e lacerante: «Oggi ho perso un Fratello. Il mio cuore è spezzato. Ti guardo mentre ti veglio e penso che non supererò questo distacco tanto facilmente». Un messaggio che esprime tutto lo strazio di un legame profondo e indissolubile. In questo momento di grande sofferenza, il Gruppo editoriale si unisce al dolore della presidente Maria Brunella Stancato e della sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze e un pensiero di sincera vicinanza umana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rende. Grave lutto per Maria Brunella Stancato: è scomparso il cognato della presidente di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS

