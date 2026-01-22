A Rende (Cosenza), si è verificata la perdita di Natale, fratello di Maria Brunella Stancato, presidente di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Lutto a Rende (Cosenza). Un grave lutto ha colpito Maria Brunella Stancato, presidente di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS, per la scomparsa del fratello Natale, venuto a mancare nelle scorse ore. Parole cariche di dolore raccontano la profondità di una perdita intima e lacerante: «Oggi ho perso un Fratello. Il mio cuore è spezzato. Ti guardo mentre ti veglio e penso che non supererò questo distacco tanto facilmente». Un messaggio che esprime tutto lo strazio di un legame profondo e indissolubile. In questo momento di grande sofferenza, il Gruppo editoriale si unisce al dolore della presidente Maria Brunella Stancato e della sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze e un pensiero di sincera vicinanza umana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rende. Lutto per Maria Brunella Stancato: è scomparso il fratello della presidente di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS

