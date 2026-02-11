Al Teatro Manzoni di Calenzano Tre sorelle prima nazionale del nuovo spettacolo di Silvia Frasson

Al Teatro Manzoni di Calenzano, venerdì e sabato, debutta “Tre sorelle – Ovvero la felicità quando è altrove”. Silvia Frasson porta in scena uno spettacolo con un’unica attrice che interpreta dodici personaggi, adattando il classico di Cechov. La prima nazionale attira curiosità e si prepara a sorprendere il pubblico con le sue interpretazioni intense.

Una sola straordinaria attrice per dodici personaggi. Debutta in prima nazionale venerdì 27 e sabato 28 febbraio al Teatro Manzoni di Calenzano (Firenze) “Tre sorelle - Ovvero la felicità quando è altrove”, il nuovo spettacolo di Silvia Frasson tratto da “Tre sorelle” di Anton?echov.Il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Teatro Manzoni "Il naso" al Teatro Manzoni di Calenzano Al Teatro delle Arti Silvia Frasson porta in scena le voci della sera di Natalia Ginzburg Al Teatro delle Arti il 30 gennaio Silvia Frasson porta in scena “Le voci della sera”, uno spettacolo tratto dal romanzo di Natalia Ginzburg. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Teatro Manzoni Argomenti discussi: SHAKESPEARE da tavolo; Al Teatro Manzoni il Riccardo III di Shakespeare per la regia di Latella; Tre sorelle con Silvia Frasson al Teatro Manzoni; Cassino (FR) – Doppio sold out in poche ore per Angelo Duro al Teatro Manzoni. Nome di battaglia Lia: al Teatro Manzoni un omaggio alle donne della ResistenzaLo spettacolo Nome di battaglia Lia è stato ospitato alla Camera dei deputati e ha ricevuto una medaglia della Presidenza della Repubblica. mbnews.it Tre sorelle con Silvia Frasson al Teatro ManzoniCALENZANO - Tre sorelle. Ovvero la felicità quando è altrove, tratto da Tre sorelle di Anton ?echov con Silvia Frasson, sarà in scena al Teatro ... piananotizie.it Manca poco e desidero che tutti voi possiate venire a vederci… al teatro Manzoni da giovedì 12 al 1 marzo .. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.