Al Teatro Bolivar in scena Giobbe Covatta con Scoop | Donna sapiens

Al Teatro Bolivar di Materdei è in scena lo spettacolo di Giobbe Covatta intitolato Scoop: Donna sapiens. L’attore e comico torna sul palco con un nuovo spettacolo che utilizza il suo stile caratterizzato da toni irriverenti e dissacranti. La rappresentazione è stata annunciata come un evento teatrale recente, con Covatta che continua a proporre il suo approccio unico e diretto nel panorama teatrale locale.

Giobbe Covatta torna nel teatro di Materdei con un nuovo spettacolo e quel linguaggio irriverente e dissacratorio che da sempre lo contraddistingue. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sarà la volta di Giobbe Covatta con il nuovo spettacolo dal titolo “SCOOP: DONNA SAPIENS” di Giobbe Covatta e Paola Catella, prodotto da Misamonda. Con il linguaggio irriverente e dissacratorio che da sempre contraddistingue l’amatissimo attore, si dimostrerà in scena la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi, non mancano interviste impossibili con...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Bolivar in scena Giobbe Covatta con Scoop: Donna sapiens Teatro Bolivar in scena Giobbe Covatta con Scoop: Donna sapiensGiobbe Covatta torna nel teatro di Materdei con un nuovo spettacolo e quel linguaggio irriverente e dissacratorio che da sempre lo contraddistingue. Giobbe Covatta in scena con “SCOOP (Donna Sapiens)” al Teatro Torquis di FilottranoFILOTTRANO - Sarà una serata all’insegna dell’ironia intelligente e della satira pungente quella in programma il prossimo 9 aprile al Teatro Torquis,...