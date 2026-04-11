Lunedì 13 aprile alle 21, il Teatro Ponchielli di Cremona ospiterà Stefano Nazzi per una nuova tappa del suo tour Indagini live. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare l’artista in una data che si inserisce nel calendario delle sue esibizioni dal vivo. La serata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede la partecipazione di pubblico previa prenotazione.

Lunedì 13 aprile alle ore 21, il Teatro Ponchielli di Cremona ospiterà Stefano Nazzi per una nuova tappa del tour Indagini live. Il giornalista e scrittore porterà sul palco un caso inedito, proseguendo un percorso teatrale che ha già registrato numeri straordinari con oltre 90mila presenze totali tra le tournée dedicate al caso del Circeo nel 2024 e a quello del mostro di Firenze nel 2025. L’approccio metodologico della cronaca dal vivo. L’appuntamento cremonese, organizzato grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, si inserisce in un progetto editoriale e comunicativo che ha trasformato l’analisi dei fatti di cronaca in un fenomeno di costume. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stefano Nazzi al Ponchielli: un caso inedito per Indagini live

Stefano Nazzi torna a teatro con un nuovo caso inedito. Annunciate 27 date, già 7 sold outIl ritorno a teatro Le prove si sono concluse e il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 19 febbraio i fan di Stefano Nazzi scopriranno finalmente...

Indagini Live 2026: il successo di Stefano Nazzi continua tra sold out e nuove storieContinua il tour Il tour Indagini Live 2026 di Stefano Nazzi prosegue con un successo sempre più evidente.

Stefano Nazzi: Chi ha ucciso il senso del pudore - Splendida Cornice 13/11/2025

Temi più discussi: Indagini live con Stefano Nazzi: il 13 aprile al teatro Ponchielli; Stefano Nazzi il 13 aprile al Ponchielli con Indagini live 2026 - Un'altra storia; SPETTACOLI - Stefano Nazzi: al via la seconda parte di Indagini Live 2026, il 30 aprile al Teatro Bellini di Napoli; SPETTACOLI - Stefano Nazzi: annunciati cinque nuovi appuntamenti estivi di Indagini Live 2026.

Indagini live con Stefano Nazzi: il 13 aprile al teatro PonchielliStefano Nazzi annuncia nuovi appuntamenti nei teatri per il 2026: il suo spettacolo Indagini live torna dopo lo straordinario ... cremonaoggi.it

Perugia, al Barton Park arriva Stefano Nazzi con Indagini Live 2026Dopo aver già registrato 12 sold out su 27 delle prime date del tour, Stefano Nazzi annuncia cinque appuntamenti estivi di Indagini Live 2026. Una delle date, il 25 giugno, è al Barton Park di Perug ... newtuscia.it

, @ , - Biglietti in prevendita dal 13 aprile alle ore 12:00 per gli abbonati de Il Post e in vendita generale dal 14 aprile alle ore 12:00 Stefano Nazzi, autor - facebook.com facebook

AstiMusica, il 17 luglio ospite Stefano Nazzi con “Indagini Live 2026 – Un’altra storia” x.com